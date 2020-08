Per la serie ricette dolci, i macarons: questi dolcetti, tipici della tradizione francese, hanno raggiunto le pasticcerie di tutto il mondo.

La preparazione dei macarons è molto semplice e richiede una serie di ingredienti di facile reperibilità. Il loro gusto, unico e inconfondibile, gli ha permesso di oltrepassare ogni confine e di essere gustati da tutti. Vediamo insieme come preparare dei gustosissimi macarons in poco tempo.

Macarons: gli ingredienti

Farina di mandorle: 125 g

Zucchero a velo: 125 g

Albumi: 85 g

Zucchero: 135 g

Acqua: 32 g

Panna fresca liquida: 90 g

Cioccolato bianco: 180 g

Burro: 12 g

Baccello di vaniglia

Ricette dolci: la preparazione dei macarons

Iniziamo la preparazione dei nostri macarons dividendo albumi e tuorli. Versiamo poi in una ciotola la farina di mandorle, setacciata, e lo zucchero a velo. Mescoliamo bene i due ingredienti. Inseriamo all’interno del composto 45 grammi di albumi. Mescoliamo bene con la frusta. Prepariamo ora lo sciroppo: versiamo in un tegame l’acqua e uniamo lo zucchero semolato. Facciamo bollire, fin quando lo zucchero risulterà sciolto. Versiamo la restante parte degli albumi in una ciotola e montiamo. Incorporiamo ora l’albume montato nel composto di zucchero e farina. Mescoliamo per bene. Mettiamo il tutto in una sac a poche e andiamo a formare dei dischetti larghi all’incirca 2,5 cm.

Cuociamo ora i dischetti: forno statico, a 150 gradi, per 18 minuti. Intanto prepariamo la ganache al cioccolato bianco. Tagliamo il cioccolato bianco e mettiamolo in una ciotola. In un pentolino, andiamo a versare la panna e i semi estratti dal baccello di vaniglia. Scaldiamo la panna con la vaniglia e, non appena raggiungerà il bollore, inseriamone un terzo nella ciotola del cioccolato bianco. Con l’aiuto di un mixer a immersione, emulsioniamo il composto. Aggiungiamo ancora metà della panna e continuiamo ad emulsionare. Concludiamo aggiungendo la restante parte della panna e continuiamo ad emulsionare. Copriamo il composto con pellicola trasparente e lasciamo raffreddare in frigorifero per due ore.

Una volta sfornati i macarons, andiamo a farcirli con la ganache al cioccolato bianco, con l’aiuto di una sac a poche. Andiamo a ricoprire con il secondo dischetto e i nostri macarons saranno pronti per essere gustati.

Per farli colorati, basterà usare i coloranti alimentari liquidi, da inserire nell’impasto, prima della cottura in forno.

