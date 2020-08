Gli amici della ragazza morta a Lipari hanno deciso di occupare l’ospedale per chiedere giustizia. La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un’inchiesta.

Nella giornata di oggi si terranno i funerali di Lorenza Famulari nella chiesa di Santa Croce, in contrada Pianoconte. La ragazza si era recata domenica scorsa all’ospedale di Lipari accusando dei forti addominali. I medici le avevano somministrato degli antidiolorifici, ma nella notte la giovane è deceduta. E subito dopo, sono sorti i primi dubbi sull’assistenza sanitaria ricevuta dalla 22enne.

Ragazza morta a Lipari, Procura apre un’inchiesta

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha infatti aperto un’inchiesta per approfondire la vicenda. Anche il Dipartimento Ispezione e Vigilanza dell’assesorato regionale ha deciso di aprire un fascicolo, chiedendo inoltre all’ospedale di Lipari di inoltrare una relazione che risulti il più dettagliata possibile sulle cure fornite alla ragazza dal personale sanitario di turno. Intanto il fidanzato e gli amici, comprensibilmente distrutti da questo lutto e convinti che possano esistere delle colpe da parte dei medici, hanno deciso di occupare l’ospedale chiedendo giustizia per quanto accaduto alla giovane. Lo hanno infatti annunciato alcuni amici della Famulari sui social scrivendo che “Alessandro e Antonio il fidanzato di Lorenza hanno occupato l’ospedale! Non lasciamoli da soli! Tutti insieme possiamo creare un terremoto mai visto. Lottano anche per noi!”.

