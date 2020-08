Gp del Belgio: per la Ferrari è in arrivo il weekend peggiore. Nella prima giornata di prove distacchi imbarazzanti per Leclerc e Vettel

Spa sorride a Verstappen e alle Mercedes, ma per la Ferrari rischia di essere un weekend da Hallkoween. Un anno fa Leclerc e Vettel nei tre turni di prove libere e in quelli delle Qualifiche avevano sempre fatto doppietta. E in gara il monegasco aveva centrato la sua prima vittoria in Formula 1.

Sono passati 12 mesi e sembra una vita, con i due uomini in rosso che hanno rimediato distacchi imbarazzanti dalla concirrenza. Davanti a tutti c’è la Red Bull di Max Vertappen in 1’43″744 con 58 millesi di Valtteri Bottas e 96 millesimi su Lewis Hamilton al termine della seconda sessione. Leclerc è quindicesimo a 1″6, Vettel diciassettesimo poco più dietro. E le prospettive per domani e domenica non sono migliori.

GP al Mugello, la Toscana vuole aprire al pubblico: tremila spettatori sugli spalti

Dopo Spa, nel prossimo weekend la Formula 1 sbarcherà a Monza per il GP d’Italia e la settimane successiva per la proma volta al Mugello. Con una novità importante perché per la prima volta quest’anno sarà aperto l’ingresso al pubblico anche se con numero contingentato.

Al Gran Premo della Toscana, che sarà anche gara numero 1000 della Ferrari in Formula 1, potranno assistere 3.000 appassionati come spiega ‘La Gazzetta dello Sport’. L’ordinanza arriverà nelle prossime ore, ma ormai sembra chiaro che la Regione abbia le mani libere per autorizzare l’apertura, pur con tutte le cautele del caso.

Il governatore Enrico Rossi è certo che le strutture della pista fiorentina siano sicure e permettano di evitare assembramenti. “L’autodromo dispone di tre tribune molto grandi e separate tra loro – spiegano dalla Regione – e quindi il limite di 1000 persone previsto per i pubblici eventi sarà rispettato”. L’ultimo consulto sarà con gli esperti sanitari della Toscana, poi arriverà il via libera. A chi andranno i posti? I Ferrari Club, sulla pista di proprietà della Scideria, avranno certamemnte la prevalenza ma ne sapremo di più nei prossimi giorni.