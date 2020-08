Giornalista americano contro Liguria, un commento molto duro quello rilasciato da Eric Sylvers, corrispondente a Milano del Wall Street Journal.

L’Italia è famosissima in tutto il mondo per l’accoglienza, per la voglia di stare con gli altri, per le bellezze. Insomma, parliamo di una delle nazioni che vive praticamente soprattutto grazie al turismo, in particolare straniero. Per questo quando qualcuno viene nel Belpaese e ne resta soddisfatto, è un importante risultato a livello nazionale. Perché è probabile che quella stessa persona possa tornare, che possa consigliare l’Italia ad amici o familiari. E così in un circolo virtuoso che sostiene la nostra economia. Diventa invece un po’ difficile dover subire delle critiche, soprattutto se vengono da qualcuno che ha un certo seguito e che potrebbe spingere molti a non venire in Italia in seguito a quella che lui definisce una brutta esperienza. Intanto la polemica sta raggiungendo vette piuttosto importanti.

Giornalista americano contro Liguria: “Sconto basso, turisti non graditi – FOTO

A criticare l’accoglienza ricevuta è stato Eric Sylvers, corrispondente a Milano del Wall Street Journal. L’uomo ha postato sui social una fotografia di un conto in un ristorante della Liguria. Si vede che il totale del conto segna 295,50 euro, ma il 50 dei centesimi è sbarrato. Uno sconto di 50 centesimi, che non ha soddisfatto l’uomo. La foto dello scontrino è finita online e il commento scritto è stato “Benvenuti in Liguria! Ecco il generoso sconto che mi ha fatto un ristorante”. In molti hanno attaccato l’uomo, altri invece hanno appoggiato la sua visione, attaccando ora l’Italia, ora i liguri. Un altro ha pubblicato un video che ritrae i liguri come un popolo scontroso con i turisti, e il giornalista americano ha rincarato la dose. “Da turista hai spesso la sensazione che la tua presenza non è proprio gradita”.

