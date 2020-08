Trump ha ufficialmente accettato la nomination repubblicana con un discorso alla Casa Bianca. Sfiderà dunque il candidato democratico Joe Biden alle prossime presidenziali Usa.

Donald Trump ha accettato la nomination per le prossime presidenziali, diventando ufficialmente il candidato repubblicano per la Casa Bianca. Il tycoon, che dunque tenterà di essere riconfermato per un secondo mandato, ha tenuto il suo discorso di accettazione alla Casa Bianca davanti a millecinquecento persone. Un assembramento che ha creato qualche malumore nell’opinione pubblica statunitense che non riteneva appropriato tenere questo discorso davanti a così tante persone, considerato che l’epidemia di coronavirus sta ancora dilaniando l’Usa. Nel suo intervento Trump ha anche annunciato che a breve farà visita in molti luoghi che sono stati devastati dall’uragano Laura. Inoltre, il Presidente Usa ci ha tenuto anche a dedicare un pensiero al fratello Robert, scomparso alcuni giorni fa e definito più volte da Trump come il suo migliore amico.

Trump sfida Biden a sottoporsi a test antidroga in tv

La Casa Bianca ha poi fatto sapere che subito dopo il suo discorso , il Tycoon ha contattato per la prima volta la famiglia di Jacob Blake, l’ennesimo afroamericano ucciso da un agente di polizia nel Wisconsin.

Nella giornata di ieri, Trump ha inoltre sfidato pubblicamente Joe Biden a sottoporsi insieme a lui a un test antidroga nel prossimo confronto televisivo che li vedrà protagonisti. Da alcuni giorni infatti, il presidente Usa e il suo staff mettono costantemente in dubbio le capacità mentali del candidato dem, sostenendo che possa fare uso di stupefacenti. Trump ha più volte sbeffeggiato il suo avversario alle presidenziali su questo argomento, arrivando a soprannominarlo “Sleepy Joe” , Joe l’addormentato. Un’accusa che aveva rivolto in modo quasi identico a Hillary Clinton, la sua avversaria alle scorse presidenziali.

