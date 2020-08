Il vicepresidente Usa Mike Pence ha ufficialmente accettato la candidatura che lo vedrebbe riconfermato nel suo ruolo per un secondo mandato alle prossime elezioni.

Nel suo intervento alla convention repubblicana che si è tenuta a Charlotte, Mike Pence ha accettato ufficialmente la candidatura che lo vedrebbe riconfermato alla vicepresidenza Usa per un secondo mandato. Pence ha poi lanciato “un avvertimento” al suo elettorato dichiarando che “la scelta di queste elezioni è se l’America rimane America”. Il vicepresidente si è poi espresso in merito alle proteste causate dall’omicidio di Jacob Blake, un afroamericano ucciso da un agente di polizia nel Wisconsin. Il numero due della Casa Bianca ha affermato che le violenza e i saccheggi che si stanno verificando nello stato devono cessare immediatamente, e che l’amministrazione Trump tollererà soltanto le manifestazioni che si svolgono in modo pacifico.

Leggi anche: Elezioni Usa, Trump sfida Biden a sottoporsi a test antidroga in tv

Caso Blake, Pence: “Tollereremo solo proteste pacifiche”

A riguardo Pence ha poi aggiunto che “Il popolo americano sa che non dobbiamo scegliere tra sostenere le forze dell’ordine ed essere al fianco dei vicini afroamericani per migliorare la qualità della vita nelle nostre città e paesi. Dal primo giorno della nostra amministrazione abbiamo fatto entrambe le cose e continueremo a farle per i prossimi quattro anni alla Casa Bianca”. Secondo Pence il grande pregio di Trump è quello di vedere l’America “per quello che è”, ovvero “la nazione che ha fatto più bene a questo mondo di qualsiasi altra, che merita molta più gratitudine che rimproveri”. Pence ha poi ricordato tutti gli attacchi subiti dall’attuale inquilino della Casa Bianca negli ultimi quattro anni. Il peso che Trump a suo parere ha dovuto pagare per cercare di mantenere tutte le promesse fatte durante la campagna elettorale. Pence si è poi espresso contro Joe Biden, candidato dem alle prossime presidenziali, definendolo “il cavallo di Troia della sinistra radicale”.

Leggi anche: Elezioni Usa, Trump accetta ufficialmente nomination