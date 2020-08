Flavio Briatore sarà dimesso nei prossimi giorni dopo il ricovero per prostatite che ha portato alla scoperta della positività al Covid19. Il San Raffaele di Milano rende noto che le condizioni dell’imprenditore sono migliorate.

Flavio Briatore uscirà dall’ospedale sabato 29 agosto, il nosocomio informa che potrà continuare le cure in quarantena domiciliare a causa della sua infezione da Covid19. Il patron del Billionaire è al San Raffaele dal 25 agosto, dopo aver contratto il Coronavirus nel suo locale in Sardegna si era recato anche a Montecarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Covid19 al Billionaire, clienti non rintracciabili: lasciati nomi falsi. Sileri: Apriremo inchiesta

Briatore già ammalato a dicembre?

Briatore si era recato all’ospedale perché affetto da prostatite, ma prima del ricovero gli era stato fatto il tampone come da prassi per tutti i degenti. La positività all’esame aveva fatto scattare l’allarme, dopo i numerosi casi di infezione verificatisi al Billionaire nel mese di agosto. L’imprenditore aveva dichiarato numerose volte di sospettare di aver contratto il Coronavirus già a dicembre, così come confermato dal suo medico personale, il professor Alberto Zangrillo.

La febbre che Flavio Briatore dice di aver avuto a dicembre per oltre dieci giorni poteva non essere Covid19. In quel periodo era stato in giro in mezzo mondo, da Dubai al Bahrain, fino all’Arabia Saudita. Poi era arrivata la malattia con temperature oltre i 39,6° e dolori polmonari. Sebbene siano tutti sintomi del Coronavirus, lo stesso imprenditore aveva dichiarato che nessuno dei suoi parenti si era successivamente ammalato. Un elemento che depone nettamente a sfavore della tesi che si fosse già ammalato del nuovo Sar-Cov2, vista proprio l’alta contagiosità del ceppo virale.

Nel frattempo, il focolaio del Covid19 al Billionaire continua ad allargarsi e decine di vip sono ora in quarantena domiciliare o in ospedale dopo aver scoperto di essere positivi al virus.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24