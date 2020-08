Covid-19, Francia registra tantissime migliaia di nuovi casi nelle ultime 24 ore e il governo starebbe considerando l’ipotesi di un nuovo lockdown.

Il Covid-19 in Francia sta facendo danni molto ingenti. La malattia originaria di Wuhan non sta rallentando affatto e i casi di infetti stanno aumentando ad una velocità a dir poco spaventosa. Il governo francese ha registrato soltanto nelle ultime 24 ore un aumento dei casi spaventoso. Ben 7393 nuove persone sono state infette e questo ha allarmato le autorità. La situazione è sempre più difficile e le persone che stanno prendendo il coronavirus aumentano in modo costante ed incontrollato. I contagi stanno raggiungendo dei numeri che le autorità non si aspettavano e per questo la tensione nel Paese transalpino si taglia col coltello. Al punto che il presidente Macron ha affermato che oggi non può non tenere in considerazione la possibilità di un nuovo lockdown.

Covid-19, Francia registra 7393 casi. Macron: “Non escluso lockdown”

Lo stesso Macron, che la settimana scorsa aveva preso delle posizioni molto forti, oggi ritorna sulla possibilità di un nuovo lockdown. “Non possiamo richiudere”, affermava il presidente francese. Oggi invece l’autorità transalpina ha affermato che la situazione è davvero molto critica e la situazione potrebbe spingere ad una nuova quarantena obbligatoria per tutto il territorio. “Non posso escludere un nuovo lockdown”, ha affermato il presidente, “Ma faremo di tutto per evitarlo”. Insomma, una situazione durissima, che potrebbe riportare l’Europa in quel clima di timore e di quarantena che la contraddistingueva qualche mese fa. Parlando del futuro, il numero uno dello Stato Francese ha affermato che si sta lavorando per un ambizioso piano di ricostruzione. “La sovranità sanitaria e industriale saranno i pilastri della ripresa”, ha concluso Macron.

