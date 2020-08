Covid-19, corsa d’urgenza in ospedale quest’oggi per Eliana Michelazzo. Positiva dopo aver passato il Ferragosto al Billonaire, per l’ex manager di Pamela Prato ci sono state serie complicazioni.

Covid-19, Eliana Michelazzo è stata ricoverata d’urgenza all’Umberto I di Roma. Soltanto nella giornata di ieri l’ex manager di Pamela Prati annunciava la positività attraverso il proprio profilo Instagram, oggi invece c’è stata la corsa in ospedale a causa di un peggioramento piuttosto rapido.

Covid-19, condizioni serie per Eliana Michelazzo

Secondo quanto si apprende, infatti, le condizioni della donna romana si sono aggravate parecchio ed è stata così trasportata in clina in ambulanza. La Michelazzo, come noto, è stata tra le tante persone che hanno trascorso la serata di Ferragosto al locale ‘Billonaire’. “La gente era tutta ammassata, non si respirava e non c’era distanziamento sociale”, ha confessato in questi giorni.

Ecco il messaggio condiviso ieri in cui annunciava l’infezione: “Poche ore fa ho ricevuto l’esito del tampone, effettuato domenica 23 agosto. Sono positiva al Covid-19. Ho qualche lieve sintomo, tra cui mal di testa, spossatezza, perdita dell’olfatto e tanto sonno. Mi sono messa in autoquarantena non appena rientrata dalla Sardegna per il mio bene e per il bene ed il rispetto di tutte le persone che mi stanno accanto”.

Nel frattempo però il tutto era già di dominio pubblico: “La notizia è stata pubblicata frettolosamente sul web senza darmi il tempo di comunicarvelo di persona. Ci tenevo a precisare che non tutte le persone che ho frequentato in Sardegna sono risultate positive, “non facciamo di tutta l’erba un fascio”. Un consiglio voglio darvelo davvero: fate il tampone. E’ importante. Io dovrò rifarlo fra 2 settimane all’incirca, vi terrò aggiornati! Grazie come sempre per il supporto”.

