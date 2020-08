Coronavirus, l’Ungheria si rintana in vista dell’autunno. Il Governo nazionale ha infatti annunciato la chiusura delle frontiere in vista della fine dell’estate.

Coronavirus, l’Ungheria ora corre ai ripari. Perché dal 1 settembre, al fine di ridurre la diffusione del Covid-19, il Paese tornerà a chiudere le frontiere come già accaduto nei mesi precedenti. La decisione, ufficializzata direttamente dal Governo nazionale, è stata ritenuta inevitabile dopo le impennate degli ultimi giorni.

“Nessun cittadino straniero potrà entrare nel Paese dal giorno indicato, salvo qualche eccezione che preciseremo nei prossimi giorni”, ha riferito il vice-premier Gergely Gulyas. La preoccupazione nasche anche in vista dell’autunno che esporrà inevitabilmente l’intera popolazione europea.

Per quanto riguarda invece i cittadini che rientreranno dall’estero, questi dovranno presentare almeno due test negativi se non vorranno restare in quarantena per due settimane in alternativa. Gulyas ha inoltre evidenziato che l’aumento dei contagi è relativo ai viaggi all’estero e dai tanti turisti giunti sul territorio in questi mesi estivi.

In ogni caso, nonostante tutte queste giuste precauzioni, la situazione resta comunque piuttosto contenuta. I casi totali sono infatti 5.511, con un bilancio di deceduti di ‘appena’ 614. Nulla in confronto con quanto attraversato in Italia e nei principali Paesi europei. La sensazione è che l’Ungheria farà da apripista a tante altre nazioni che presto anche chiuderanno.

