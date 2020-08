Il Presidente della Società Italiana di malattie infettive, Massimo Andreoni, mette in luce le difficoltà di distinzione tra Coronavirus e influenza stagionale.

Nell’ambito di un’intervista rilasciata a Repubblica, l’esperto infettivologo Massimo Andreoni ha esplicato tutte le difficoltà esistenti nel distinguere influenza e Covid. Il Presidente della Società Italiana di malattie infettive ha chiarito che nessun medico può fare la diagnosi senza tampone. Allo stesso tempo, però fare un tampone per ogni febbre diventa complicato. Secondo le parole dell’esperto, vista questa sostanziale difficoltà, “eliminare milioni di casi di influenza con il vaccino ci sarebbe auspicabile”.

L’infettivologo si è dunque soffermato sul tema vaccini, oltremodo fondamentali. Durante quest’inverno, in attesa del vaccino per il Covid, avremo il 40% di dosi in più per il vaccino influenzale. Secondo l’esperto, è importante farne il più possibile. Non solo, risulta tra l’altro importante iniziare già da fine settembre, inizio ottobre, anziché a novembre, come di consueto.

Coronavirus: senza tampone impossibile distinguerlo dall’influenza

Quest’anno, ha fatto sapere Massimo Andreoni, complici le mascherine e il distanziamento, l’influenza, i cui ceppi vengono in genere isolati quando da noi è estate, è risultata più blanda, senza particolari problemi.

In merito al discorso della distinzione tra Covid e influenza, l’esperto conferma che sì, esistono dei test anche per l’influenza e sono strumenti di diagnosi validi. Questi test vengono utilizzati in ospedale quando si ha di fronte un’infezione grave, per capire qual è il microrganismo coinvolto. Però, questi test sono simili ai tamponi, per cui, di fronte ai sintomi, bisognerebbe fare entrambi i test. Alla fine, non ci sarebbe un grande guadagno, per quanto riguarda l’impegno del sistema sanitario.

In merito alla domanda sui vaccini spray per i bambini, Andreoni risponde in modo chiaro: “l’evidenza è che lo spray sia meno efficace rispetto ai vaccini per via parenterale, quelli con la siringa”.

