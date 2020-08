Coronavirus, il rientro dalle vacanze ha portato all’individuazione di un gran numero di positivi: tra questi anche la deputata di Forza Italia, che ha lasciato un messaggio sui social.

La deputata di Forza Italia, Elvira Savino, ha annunciato su Facebook di essere risultata positiva al Coronavirus, dopo esser rientrata dalle vacanze in Sardegna. La notizia è stata riportata dall’agenzia di informazione Adnkronos. “Sono risultata positiva al Covid-19. Il mio stato di salute è complessivamente soddisfacente e sono evidentemente in isolamento”, questo il messaggio postato sui social dalla deputata.

Uno dei più grandi dispiaceri, ha fatto sapere Elvira Savino, è quello di non poter essere presente in prima persona alla campagna elettorale, accanto ai colleghi di Forza Italia. Ad ogni modo, la deputata ha fatto sapere che, seppur con mezzi diversi, si impegnerà per contribuire alla vittoria di Raffaele Fitto, di Forza Italia e, più in generale, del centrodestra.

Una frecciata, poi, la deputata l’ha lanciata al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: “La nostra Regione adesso è debole e isolata, perché in tutti questi anni Michele Emiliano ha pensato soltanto al suo protagonismo personale”. Secondo le parole della deputata di Forza Italia, Emiliano non avrebbe fatto nulla per “rendere protagonista” la Puglia.

Secondo Elvira Savino, sarebbe stata l’incapacità del centrosinistra a causare l’attuale situazione in Regione. Nel suo messaggio, che ha il sapore di campagna elettorale, si legge: “Bisogna cambiare e per cambiare in meglio la scelta giusta è Raffaele Fitto, è il centrodestra. A presto! Forza Italia! Evviva la Puglia!”.

F.A.

