Catalogo Netflix Italia, le uscite di settembre confermano che la piattaforma regala sempre novità importante ai suoi clienti. Tra le serie debutta Away

NetflixItalia prepara un settembre con i fuochi d’artificio con un catalogo ricco di novità e di personaggi importanti. La parte del leone come al solito dsarà fatta dalle serie tv molte delle quali sono originali. Come il debutto di Away, che nel cast vede Hilary Swank, Josh Charles e Vivian Wu. L’astronauta Emma Green, sartà inviata in missione su Marte e dovrà convivere con gli altri colleghi. Molto attesa anche la terza stagione di Baby.

Serie Netflix

3 Settembre – Was it Love? (stagione 1)

3 Settembre – Il Giovane Wallander (stagione 1)

4 Settembre – Away (stagione 1)

10 Settembre – The Gift (stagione 2)

10 Settembre – Julie and The Phantoms (stagione 1)

11 Settembre – Altro che caffè (stagione 2)

11 Settembre – The Duchess (stagione 1)

16 Settembre – Baby (stagione 3)

16 Settembre – Criminal: Regno Unito (stagione 1)

18 Settembre – Ratched (stagione 1)

25 Settembre – Sneakerheads (stagione 1)

Serie non Netflix

27 Settembre – Le regole del delitto perfetto (stagione 5)

Abbiamo due notizie: quella così così è che il 23 settembre l’estate è finita. Quella bella è che lo stesso giorno arriva #EnolaHolmes aka Millie Bobby Brown. pic.twitter.com/vbtEEmZkXf — Netflix Italia (@NetflixIT) August 27, 2020

Film originali, nel catalogo di settembre c’è la sorella di Sherlock Holmes

Tra le produzioni di film originali per Netfix a settembre c’è Le strade del male con Tom Holland e Bill Skarsgard un thriller adrenalinico. Ma anche Enola Holmes che porta in primo piano la sorella sedicenne di Sherlock Holmes.

Film originali Netflix

2 Settembre – Freaks – Una di noi

3 Settembre – Love, Guaranteed

4 Settembre – Sto pensando di finirla qui

9 Settembre – So much love to give

9 Settembre – Donne ai primi passi

10 Settembre – La babysitter: Killer Queen

16 Settembre – Le strade del male

23 Settembre – Enola Holmes

30 Settembre – The Boys in the Band

Altri Film

1 Settembre – Diaz – Non pulire questo sangue

1 Settembre – L’amico di famiglia

1 Settembre – Mine vaganti

1 Settembre – Primo amore

1 Settembre – 40 giorni & 40 notti

1 Settembre – Che vuoi che sia

1 Settembre – Radiofreccia

1 Settembre – Le conseguenze dell’amore

1 Settembre – Dudley do-right

1 Settembre – Freddy vs. Jason

1 Settembre – Jason and the Argonauts

1 Settembre – Unforgettable – L’amore criminale

1 Settembre – Moglie e marito

1 Settembre – Piccoli Brividi 2 – I fantasmi di Halloween

1 Settembre – Spawn

1 Settembre – Hudson Hawk – Il mago del furto

1 Settembre – La maledizione di Chucky

1 Settembre – Grown Ups – Un weekend da bamboccioni 2

1 Settembre – The Amazing Spider-man 2

1 Settembre – La partita

4 Settembre – Poliziotto in prova

4 Settembre – Un milione di modi per morire nel west

4 Settembre – Changeling

4 Settembre – La madre

5 Settembre – Bob & Marys – Criminali a domicilio

6 Settembre – Suicide Squad

15 Settembre – The Terminal

17 Settembre – Django Unchained