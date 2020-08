Aria di derby in quel di Milano. I rossoneri sfidano l’Inter avanzando un’offerta più allettante per Sandro Tonali

A Milano è già derby. Milan e Inter si sfidano in campo neutro, a Brescia, dove la posta in palio porta il nome di Sandro Tonali. Il centrocampista 20enne, già nel giro delle nazionali di Mancini, dopo l’ottima stagione disputata con le Rondinelle è sul mercato. Il Brescia è retrocesso in B e il patron Cellino lo cederà solo al miglior offerente.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il Milan ha formulato un’offerta più strutturata e ricca dei rivali interisti. Dieci milioni subito per il prestito oneroso, ai quali vanno ad aggiungersi altri venticinque più bonus per il riscatto. Inoltre, i rossoneri hanno garantito a Cellino anche il 15% sulla futura rivendita di Sandro Tonali.

Un’offerta, quella dei rossoneri, non impossibile da pareggiare, ma la possibilità di essere titolare e avere un ruolo centrale nel progetto potrebbe portare Tonali ad accettare le avances del Milan.

L’Inter molla la presa su Tonali per Vidal

Tonali è un prospetto molto interessante ed era dato per certo all’Inter. Nello scacchiere di centrocampo nerazzurro, il regista delle Rondinelle andrebbe a completare un trio azzurro con Nicolò Barella e Stefano Sensi. Ma dopo la sconfitta contro il Siviglia, Conte ha deciso di virare su un centrocampista d’esperienza.

Arturo Vidal è il chiodo fisso di Conte. Sin dalla scorsa sessione di mercato il tecnico nerazzurro aveva chiesto come rinforzo per la mediana il cileno. La pista oggi sembra essere più percorribile. Il Guerriero è in scadenza nel 2021 e non rientra nei piani di Koeman, che lo ha messo sul mercato. La società nerazzurra aspetta, con Conte che negli ultimi giorni ha ribadito al club di volere giocatori esperti per provare a vincere subito un trofeo.

