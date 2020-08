Juventus, possibile super colpo dal Barcellona: lo riferisce SkySport. Ovviamente non si tratta di Lionel Messi, ma comunque di un altro importante compagno di squadra…

Con Lionel Messi che resta chiaramente un sogno impossibile, la Juventus, più verosimilmente, ha iniziato a posare gli occhi su un suo partner per il reparto offensivo: Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano, anch’egli in uscita da un Barcellona pronto a rifondare, è infatti la nuova idea della società bianconera.

Calciomercato Juve, colpo Luis Suarez?

E sarebbero molteplici gli elementi che favorirebbero il potenziale affare. Innanzitutto la posizione da comunitario del sudamericano, in possesso del passaporto italiano dopo il matrimonio con Sofia Balbi, che non comporterebbe qualche cessione e spazio nella classica casella per ingaggiarlo.

Potrebbe interessarti anche —-> Harry Maguire, la sconvolgente testimonianza: “Ho temuto per la mia vita”

Poi c’è il ‘Decreto Crescita‘ che anche aiuterebbe parecchio la dirigenza sul piano economico e finanziario. Il tutto con una possibile risoluzione contrattuale col Barça e in ogni caso un addio certo data anche la volontà del neo tecnico Ronald Koeman. Ecco perché Suarez, come riferisce anche SkySport, potrebbe essere davvero un acquisto juventino.

La Juventus ci starebbe pensando anche perché Dzeko, nonché l’attuale primo obiettivo, costerebbe meno sul fronte dell’ingaggio ma sarebbero comunque necessari 10-15 milioni per prenderlo dalla Roma. E chissà che Cristiano Ronaldo non possa fare da intermediario di mercato nella sua vecchia Liga Spagnola…

Leggi anche —-> Gazzetta – Calciomercato Milan: l’offerta dei rossoneri per Tonali