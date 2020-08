View this post on Instagram

Dopo aver colpito la costa occidentale di Cuba, mentre attraversava il Golfo del Messico, la tempesta tropicale Laura ha acquistato potenza ed è diventato un uragano. I meteorologi prevedono che possa diventare ancora più forte, mentre si sta dirigendo verso il Texas e la Luisiana, negli Stati Uniti. Attualmente l’uragano Laura è spinto da venti fino a 270 chilometri all’ora, secondo quanto registrato da un aereo specializzato nel rilevamento dei dati sugli uragani della NOAA, l’Amministrazione nazionale oceanica ed atmosferica statunitense. After hitting the west coast of Cuba as it crossed the Gulf of Mexico, tropical storm Laura gained power and became a hurricane. Meteorologists predict it could get even stronger as it heads to Texas and Louisiana in the United States. Hurricane Laura is currently being pushed by winds of up to 270 kilometers per hour, according to reports from a hurricane-specialist aircraft from NOAA, the US National Oceanic and Atmospheric Administration. . . #climatechange #nature #storm #uraganolaura #uragano #nasa #climatechangeisreal #cambiamentoclimatico #climate #hurricane #savetheplanet #savetheearth #earth #gretathunberg #curiosità #notizie #curiosities #climatemutatio #environment #ambiente