Kevin Mayer, Ceo di TikTok, ha deciso di dimettersi e lasciare l’azienda. A darne la notizia la società stessa tramite un comunicato ufficiale

Brutte notizie per TikTok. La nota azienda cinese deve dire addio a Kevin Mayer, ormai ex Ceo. È stato il social network stesso, tramite un comunicato ufficiale, a darne la notizia. Vanessa Pappas, general manager del gruppo, ricoprirà ad interim il suo ruolo.

Mayer ha inviato una lettera ai suoi dipendenti, comunicando loro di aver rassegnato le dimissioni. L’emittente televisiva cinese China Global Television Network – fa sapere SkyTG24 – ha preso visione del contenuto del messaggio: “Con grande rammarico e con il cuore pesante, vi comunico che ho preso la difficile decisione di lasciare la compagnia“. La scelta è stata presa a causa delle restrizioni imposte dall’amministrazione Trump.

TikTok, la causa all’amministrazione Trump

Dal prossimo settembre, l’amministrazione Trump ha dato l’ordine esecutivo che vieterà l’utilizzo di TikTok negli Stati Uniti. L’unica soluzione per permettere al social network di rimanere in vita negli Usa, è quella di essere acquistata da un’azienda statunitense. La decisione è stata presa a seguito delle accuse di spionaggio a favore delle autorità cinesi. TikTok ha prontamente risposto a quanto deciso dagli Usa, facendo causa all’amministrazione guidata dal presidente Trump.

“Noi non possiamo essere definiti una minaccia a livello di sicurezza nazionale” spiega l’azienda nell’azione legale: “Faremo causa, è l’unico strumento che abbiamo per far sì che vengano protetti i nostri diritti, quelli della community e quella dei dipendenti“. A seguito di questa vicenda, il Ceo Kevin Mayer ha deciso di rassegnare le sue dimissioni.

