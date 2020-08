A Sabinanigo, in Spagna, due clienti hanno aggredito un cameriere per aver chiesto loro di indossare la mascherina. Arrestati i protagonisti dell’episodio

Episodio decisamente singolare quello avvenuto in un bar di Sabinanigo, cittadina della Spagna. Un cameriere, per far sì che le norme anti Covid venissero rispettate, ha chiesto a due clienti di indossare la mascherina. Questi, di tutta risposta, hanno preso di mira il dipendente del locale, aggredendolo e mordendolo più volte.

Immediato l’arrivo sul posto della Guardia Civile e della polizia locale, che hanno arrestato i due clienti. Questi, due uomini di 49 e 51 anni, hanno poi posto resistenza e ferito lievemente un agente. Sono ora accusati di pubblica resistenza, disobbedienza e lesioni. Oltre a questo, saranno anche multati per non aver rispettato le norme anti Covid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus Usa, inchiesta sui morti nelle case di riposo: chi rischia

Spagna, numeri in aumento: ieri più di 2400 casi

Continua a preoccupare il Coronavirus in Spagna. Non tutti i cittadini rispettano le norme sanitarie – come i clienti che hanno attaccato il cameriere a Sabinanigo – e i numeri sono in rapida crescita. Solamente ieri, sono stati registrati ben 2415 casi. Allarmante la situazione a Madrid e provincia, dove ci sono stati più di 750 positivi. Il premier Pedro Sanchez ha deciso di impiegare l’esercito per contrastare la pandemia.

Ben 2mila soldati saranno a disposizione delle regioni. Il loro ruolo sarà quello di avviare diverse operazioni di tracciamento dei contagi. “La curva dei contagi si sta evolvendo in maniera decisamente allarmante” ha comunicato Sanchez, aggiungendo: “Non bisogna però affrontare l’emergenza con paura, dobbiamo uscirne“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> UE, violano regole anti-Covid: dimissioni per due ministri