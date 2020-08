È successo a Polla, in provincia di Salerno. Nella tarda serata di ieri è avvenuto un grave incidente che ha visto coinvolto una macchina e una moto. Il ragazzo a bordo del mezzo a due ruote ha perso la vita. I due coniugi a bordo della vettura sono in prognosi riservata.

A prendere in carico il caso, e ad indagare sulla dinamica dell’incidente, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina.

Salerno, grave incidente auto moto: morto ragazzo di 22 anni

In tarda serata a Polla, in provincia di Salerno, c’è stato uno scontro tra una moto e un’auto. L’incidente, nello specifico è avvenuto in via Annia. Nell’impatto è morto un giovane di 22 anni di Pertosa, Salerno. Il motociclistica si chiamava Pietro Lupo, ed è deceduto in seguito all’impatto avvenuto tra la sua moto e un’altra vettura.

A bordo della macchina due coniugi. L’uomo e la donna, che hanno riportato delle ferita le gravi nel violento impatto, sono in prognosi riservata al Cardarelli di Napoli.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, il giovane a bordo della moto si è scontrato in modo violento con un’auto al cui interno vi era una coppia di coniugi: il marito di Sala Consilina, la moglie di Caggiano.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri ed i soccorsi del 118, chiamati dai testimoni che hanno assistito al grave impatto. Il personale sanitario, date le condizioni gravi del 22enne, ha immediatamente trasportato il ragazzo al vicino presidio ospedaliero “Luigi Curto”. Purtroppo il giovane in seguito alle gravi ferite riportate è morto purtroppo nella notte.

La coppia di coniugi invece è stata prima portata all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Successivamente è stata trasferita e ricoverata all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove adesso è in prognosi riservata.

