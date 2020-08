Per la serie ricette dolci, la mud cake: questa torta, di origine anglosassone, è diventata famosa in tutto il mondo. Vediamo insieme come prepararla, è molto semplice.

La mud cake è una delle torte più buone della tradizione anglosassone. Il protagonista di questa ricetta è senz’altro il cioccolato. Il suo inconfondibile gusto e la sua facilità di preparazione l’hanno resa nota in tutto il mondo. Con pochi e semplici passaggi possiamo ottenere un grandissimo risultato. Vediamo insieme come prepararla.

Mud cake: gli ingredienti

Cioccolato fondente: 200 g

Cacao amaro in polvere: 30 g

Burro: 250 g

Zucchero: 250 g

Uova: 3

Latticello: 100 ml (in alternativa lo yogurt bianco magro)

Lievito per dolci: 8 g

Estratto di vaniglia: un cucchiaino

Farina 00: 220 g

Caffè solubile: un cucchiaio

Panna fresca liquida: 250 ml

Cioccolato fondente (per coprire): 250 g

Ricette dolci: la preparazione della mud cake

Iniziamo la preparazione di questa fantastica torta tritando il cioccolato fondente al coltello. Versiamolo in una ciotola, aggiungiamo il burro e facciamolo sciogliere a bagnomaria. Mescoliamo il tutto e aggiungiamo l’estratto di vaniglia. Uniamo ora il caffè solubile e versiamo il tutto in una ciotola più grande.

A questo punto, dopo aver lasciato intiepidire un po’ il composto, uniamo lo zucchero e le uova sbattute. Iniziamo a montare con le fruste. Mentre mescoliamo, uniamo il latticello, oppure, in alternativa, lo yogurt bianco magro.

Continuiamo a montare e, pian piano, uniamo la farina, setacciandola. Setacciamo anche il cacao in polvere e continuiamo a mescolare, questa volta con una spatola.

A questo punto, imburriamo una teglia da forno, da 22 cm, e copriamola di carta forno. Versiamoci dentro il composto e livelliamolo con la spatola. Siamo pronti per infornare: forno statico, a 160 gradi. Cuociamo per un’ora.

Prepariamo ora la ganache al cioccolato. Scaldiamo la panna liquida, portandola quasi a bollore. Uniamoci quindi il cioccolato fondente e mescoliamo. Usiamo un frustino da cucina per mescolare bene gli ingredienti. Lasciamola freddare un po’ in frigo e saremo pronti per versarla sulla torta. Con l’aiuto di una spatola, livelliamo la ganache sulla torta, togliendo la parte in eccesso.Siamo pronti per gustarci la nostra gustosissima mud cake.

