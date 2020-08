Italia, arriva la giacca anti Covid: uccide il virus in 5 minuti. Viene prodotta da aziende del nostro Paese e può essere acquistata online

Prestigiose aziende italiane del settore tessile hanno ideato una giacca contro il coronavirus. “JUST5”, questo il nome del prodotto innovativo, è il frutto di una collaborazione tra 2A-Nyguard, Coats, HeiQ, Vagotex e Sitip, e costituisce il primo capo ‘viroblocked‘.

E’ stata progettata per fornire la migliore soluzione di abbigliamento durante la pandemia di coronavirus, abbassando di gran lunga il rischio di contagio. Un’auto sanificazione costante che può permetterci di girare più tranquilli. Nei progetti degli ideatori dovrebbe consentirci di tornare a condurre una vita quasi normale.

“JUST5 è una giacca multifunzionale e alla moda con ogni componente alimentato da HeiQ Viroblock per proteggerli dal deterioramento dei microrganismi contaminanti in soli cinque secondi“, ha dichiarato HeiQ in una nota di questa mattina.

“La giacca crea una barriera altamente efficace per proteggere chi la indossa dalle contaminazioni dell’ambiente circostante“.

Tutti i componenti della giacca JUST5 sono stati sviluppati da aziende leader nell’innovazione tessile e sono disponibili individualmente per qualsiasi marchio di abbigliamento.

Si tratta di cerniere, prodotte dalla 2-A Nyguard, in grado di auto igienizzarsi nel giro di 5 minuti dopo ogni tocco.

In più si utilizza il filo da cucito Coats ProtectV, con proprietà antimicrobiche e antivirali aggiuntive in ogni punto.

HeiQ Viroblock, il tessuto speciale in questione, è stato originariamente sviluppato per trattare le maschere facciali registrate da Swiss Medic come dispositivo medico. Le maschere respiratorie trattate con la stessa tecnologia sono autorizzate dalla FDA statunitense ai sensi dell’EUA.

La giacca igienizzante JUST5 è stata lanciata sulla piattaforma di crowdfunding kickstarter.com. Accedendo si può finanziare il progetto o acquistarla in anteprima. Dovrebbero essere disponibile a partire dal prossimo autunno.

