Zlatan Ibrahimovic ha raggiunto un accordo con il Milan dopo una lunga trattativa. Lo svedese vestirà la maglia rossonera anche la prossima stagione.

Dopo una trattativa che nonostante l’ottimismo palesato da Maldini in questi giorni, iniziava a diventare estenuante, Zlatan Ibrahimovic sembra aver finalmente raggiunto un accordo con il Milan per continuare a vestire la maglia rossonera anche il prossimo anno. A riferirlo è noto giornalista Gianluca Di Marzio che sul suo sito mette nero su bianco le cifre dell’accordo. Lo svedese percepirà infatti sette milioni di euro a stagione. Non sono però previsti bonus di alcun tipo. Sembra dunque che la strategia di Raiola abbia funzionato e abbia consentito a Ibrahimovic a disputare ancora un’altra stagione nella squadra a cui si è forse più affezionato durante la sua carriera, senza rinunciare ad un ingaggio da top player. Anche perchè, era naturalmente sull’entità dello stipendio che la trattativa stava rischiando di arenarsi.

Ibrahimovic-Milan, una trattativa più lunga del previsto

Nonostante l’ottimismo iniziale dopo la fine del campionato di poter raggiungere un’intesa con il giocatore in tempi abbastanza brevi, la negoziazione si è invece rivelata molto più complicata di quanto aveva previsto la società. Ibrahimovic infatti non si era presentato al raduno della squadra. Una decisione che aveva messo in ansia i tifosi rossoneri, che iniziavano a dubitare di poterlo rivedere in campo con la loro squadra il prossimo anno. Poi nella giornata di ieri, quando erano iniziate a trapelare alcune indiscrezioni riguardo un’intesa raggiunta tra lui e il Milan, ci aveva pensato il suo agente Mino Raiola a scuotere di nuovo le acque. “Ibrahimovic NON ha rinnovato con il Milan”. Un tweet serafico, ma che di certo non poteva essere frainteso. E invece alla fine tutto si è risolto per il meglio, e a un solo giorno di distanza dalle parole del suo manager, lo svedese è riuscito finalmente a trovare un’intesa con la società. Adesso i tifosi si augurano di vederlo di nuovo in campo e replicare le emozioni che ha saputo regalare nella seconda parte di stagione.

