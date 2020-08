View this post on Instagram

Vi aspetto in edicola su @grazia_it ! Grazie di cuore a @silvia_grilli e a tutto il suo staff meraviglioso! Special thanks to @fredjonny ph Mua @simonebellireal Hair @fulviatellone Stylist @rebeccabaglini Assistente @cristinaarchetti Un bacio enorme a @verocorno e @talofaro ❤️❤️❤️