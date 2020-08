Donald Trump ha sfidato il suo avversario alle prossime presidenziali Joe Biden a sottoporsi a un test anti droga insieme a lui in un confronto televisivo.

Donald Trump ha deciso di sfidare Joe Biden, candidato dem e suo avversario alle prossime presidenziali, a sottoporsi insieme a lui a un test antidroga al dibattito tv che li vedrà protagonisti il 29 settembre. In tutto, saranno tre i confronti televisivi in cui i due si sfideranno. Il Tycoon in proposito ha dichiarato che “sono un incontro di boxe, non è differente dai gladiatori, tranne che dobbiamo usare il nostro cervello e la nostra bocca, e il nostro corpo per stare in piedi, anche se loro vogliono che stiamo seduti”. La richiesta di effettuare insieme un test antidroga è arrivata dopo giorni in cui Trump e il suo staff hanno messo pubblicamente in discussione le tenuta mentale di Biden, soprannominato dal Presidente Usa “Sleepy Joe” ( Joe l’addormentato).

Trump non è nuovo a questa abitudine di affidare nomignoli ai suoi avversari politici. Avanzò infatti le stesse accuse a Hillary Clinton alle scorse presidenziali, sfidando anche lei a sottoporsi a un test antidroga in tv.

Intanto alcuni giorni fa, Laetitia James, procuratrice dello Stato di New York, ha aperto un’indagine contro la Trump Organization. Il sospetto è infatti che il conglomerato fondato dal tycoon, abbia gonfiato il valore dei suoi asset allo scopo di poter ottenere dei prestiti bancari. La situazione si è inoltre resa più critica quando dopo l’avvio dell’indagine, Donald Trump jr, figlio del Presidente Usa, si è rifiutato sia di rispondere alle domande degli investigatori che di consegnare la documentazione richiesta dalla procura.

