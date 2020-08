Covid-19, bollettino del 27 agosto: continua a salire il numero dei contagi rispetto ai dati registrati nella giornata di ieri.

Il Covid-19 non si arresta e conta, in tutto il mondo, oltre 24 milioni di contagi. Ma i numeri nel nostro Paese continuano ad essere bassi anche se ci sono dati in risalita.

Il bollettino odierno della Protezione Civile ci restituisce i dati relativi alle ultime 24 ore per quanto riguarda numero di nuovi contagiati, morti e guariti. Nell’ultimo giorno, in Italia, si sono registrati 1.411 contagiati, 5 persone morte e 225 guariti. Il numero dei contagiati continua a salire, considerando il dato di ieri parlava di 1.367 contagi.

Continuano a preoccupare i numerosi focolai che si stanno sviluppando in tutto il Paese. Seppur i numeri risultano più bassi rispetto ad altri Paesi nel resto del mondo, la situazione va monitorata e con estrema attenzione. La risalita della curva dei contagi, infatti, nelle ultime settimane ha registrato numeri molto alti.

Covid-19, il bollettino del 27 agosto: la situazione nelle singole regioni

La Regione che ha registrato un maggior incremento di contagiati, rispetto alla giornata di ieri, è la Lombardia, con 286 nuovi contagi. Sono 171 i nuovi casi in Emilia-Romagna, mentre la Regione Lazio ha registrato un incremento di 152 casi. Il Veneto, in base al bollettino della Protezione Civile, ha registrato un incremento di 132 casi.

