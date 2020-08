Paul Pogba è risultato positivo al nuovo coronavirus. Il centrocampista escluso dai convocati della Nazionale francese. Tampone positivo anche per Ndombele.

Paul Pogba è risultato positivo al tampone per il Covid-19, con lui anche un altro giocatore convocato dalla Nazionale francese, Tanguy Ndombele. A dare la notizia è stato il quotidiano francese L’Equipe. Una doccia fredda per l’ex juventino, pronto a vestire nuovamente la maglia della Francia a distanza di oltre un anno dall’ultima convocazione.

Il centrocampista del Manchester United, così come Ndombele del Tottenham, risultano essere al momento asintomatci. Per loro tuttavia è scattato il protocollo che prevede un isolamente di 14 giorni. Nei mesi scorsi si era parlato di un possibile ritorno a Torino per il centrocampista, ipotesi poi andata a scemare.

Pogba positivo al coronavirus: salta la Nazionale

Pogba salterà dunque il doppio impegno che vedrà la Nazionale transalpina affrontare Svezia e Croazia. Al posto dei due giocatori esclusi, il ct Didier Deschamps ha convocato il giovanissimo Eduardo Cavaninga, di appena 17 anni, e il bianconero Adrien Rabiot. La positività al virus è emersa nel corso degli accertamenti medici di routine che hanno avuto luogo ieri. Nonostante i due giocatori non presentino al momento sintomi di alcun tipo, per loro è scattato in automatico l’obbligo di quarantena di almeno 14 giorni, in attesa di ulteriori accertamenti.

Nel complesso sono 23 i giocatori convocati da Deschamps per il duplice impegno con i Bleus, di seguito la lista completa. Lloris, Maignan, Mandanda, Digne, Dubois, L. Hernandez, Kimpembe, Lenglet, F. Mendy, Upamecano, Varane, Camavinga, Kanté, Nzonzi, Rabiot, Sissoko, Aouar, Ben Yedder, Giroud, Griezmann, Ikoné, Martial, Mbappé.

