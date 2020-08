Continuano le indagini sulla morte del piccolo Gioele, con gli inquirenti che aprono all’incidente. Oggi ci sarà un nuovo sopralluogo.

Continua la ricerca della verità sulla morte del piccolo Gioele, scomparso a 4 anni in circostanze misteriose, dopo un incidente in macchina con la madre, Viviana Parisi. Negli ultimi giorni il padre del bimbo, Daniele Mondello, ha fatto sentire la sua pressione alle forze dell’ordine e dopo aver ritrovato il corpo di suo figlio, adesso è in cerca della verità.

Così gli investigatori esplorano una nuova pista, quella dell’incidente stradale. Infatti oramai è quasi certo che dopo l’incidente avvenuto sulla Palermo-Messina, Viviana si sia data alla fuga con in braccio il piccolo Gioele. Resta da capire quindi se Gioele sia morto in seguito all’impatto o nei boschi, ucciso addirittura dalla stessa madre, Viviana Parisi. Andiamo quindi a vedere la nuova pista che gli investigatori sono pronti ad esplorare per capire le cause della morte del piccolo Gioele.

Gioele, gli investigatori aprono alla pista incidente: il caso

Così questa mattina ci sarà un nuovo sopralluogo nei boschi di Caronia, provincia di Messina, dove è stato ritrovato il corpicino del piccolo Gioele. Il bimbo di appena 4 anni ha perso la vita lo scorso 3 agosto, ma il suo corpo è stato ritrovato solamente lo scorso 19 agosto, da un volontario.

I Vigili del Fuoco, così, per aiutare le forze dell’ordine nel sopralluogo, hanno disboscato alcune zone piene di vegetazione. Nella giornata di ieri l’autopsia sul corpo di Gioele ha rivelato importanti lesioni, che fanno pensare sempre di più all’incidente come causa della morte del piccolo.

Sul cranio del piccolo bambino di 4 anni, sono state rilevate delle microtracce di sangue con “intigimento osseo“. Al momento questa è solo un ipotesi che non porta a nessuna conclusione. Secondo i periti, il bambino avrebbe battuto la testa contro una superficie particolarmente dura, come potrebbe essere il sedile di una macchina. Dopo il sopralluogo, quindi, potranno sorgere nuovi ed importanti dettagli sulla morte del piccolo Gioele.

