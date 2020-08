Calciomercato, continua la telenovela su Messi. L’argentino lascerà il Barcellona e i top club di tutto il mondo lo vogliono. Dai social network, arriva un possibile indizio sulla prossima destinazione dell’argentino

Messi e il Barcellona. Una storia d’amore destinata a durare per sempre. O almeno, così si pensava. Dopo l’8-2 subito contro il Bayern Monaco e una gestione societaria parecchio discutibile, il fulmine a ciel sereno: il numero 10 blaugrana lascerà il suo club storico. Ancora da definire in che modo, ma è ormai certo che il 6 volte vincitore del Pallone d’Oro cambierà aria.

Nonostante la notizia stia girando solamente da pochi giorni, è già partita una vera e propria battaglia per accaparrarsi uno dei giocatori più forti della storia. Tante le principali candidate: Manchester City in primis, ma anche Inter, Paris Saint-Germain e Manchester United. Al momento è difficile sbilanciarsi su dove giocherà la Pulce il prossimo anno, ma dai social arriva un indizio che potrebbe rivelarsi molto importante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> NBA, Lakers e Clippers pronte a non riprendere i playoffs: è caos

Calciomercato, Messi al Manchester City? L’indizio social

Questa sessione di calciomercato sarà ricordata per il clamoroso addio di Messi al Barcellona. Tra le principali favorite ad accaparrarsi il fenomeno argentino, c’è il Manchester City di Pep Guardiola. Il tecnico conosce benissimo la Pulce e sicuramente non gli dispiacerebbe poterlo allenare nuovamente, dopo l’esperienza vincente in Spagna. Dai social, arriva un indizio che potrebbe rivelarsi molto importante in questo senso. Il Kun Aguero, compagno di Messi nella nazionale albiceleste, fino a poche ore fa si chiamava “kunaguero10” su Instagram.

Andando a controllare ora, invece, il suo nickname è cambiato in “kunaguero” e basta. Che fine ha fatto il 10? Potrebbe essere una scelta voluta dal bomber argentino, che ha deciso di lasciare il suo numero proprio a Lionel Messi.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa: il talento è in arrivo