Apertura scuole a settembre, il governo non ha cambiato idea e progetti. La conferma arriva dal ministro Lucia Azzolina: ecco la data di apertura

Settembre, tempo di apertura delle scuole. Il governo non ha nessun dubbio che, con tutte le precauzioni del caso definite nelle ultime settimane, l’Italia possa ripartire. Lo ha ribadito oggi il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, collegata con i giurati del Giffoni Film Festival.

La data ipotizzata da tempo rimane confermata: “Il 14 settembre la scuola riparte, anzi ripartono le tante scuole d’Italia. Abbiamo più di 4mila plessi scolastici e più di 8mila autonomie”. Il ministro ha ribadito che sul capitolo sicurezza tutti stanno lavorando da settimane e la sicurezza di studenti, professori e personale è assolutamente al primo posto.

I principi rimangono quelli fissati: almeno 1 metro di distanza, anzitutto, come aveva fissato il Comitato tecnico scientifico anche se per molti istituti non è stat un’impresa facile. Ma il periodo estivo è servito per riammodernare le aule dove era possibile e trovarne anche di nuove. Quindi il ministro non ha dubbo che la scuola possa ripartire.

Scuola al via, le Regioni hanno ancora molti dubbi da sciogliere con il governo



Oggi suil tema scuola è arrivato anche il via libera della Conferenza delle Regioni sulle indicazioni relative alla gestione di eventuali casi di Covid-19. Un protocollo predisposto nei giorni scorsi da Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Ministero dell’Istruzione e Inail.

Le Regioni hanno chiesto soprattutto stabilità nelle singole classi e gruppi. E nel caso dovesse tornare la didattica a distanza, hanno fatto le loro osservazioni. Ma c’è un capitolo che preoccupa diversi governatore regionali ed è quello legato al trasporto degli studenti. I ragazzi devono essere ion grado di raggiungere le scuole e tornare a casa senza timori. Fino ad oggi però una vera intesa sul tema non è ancora stata raggiunta, anche se il tema dovrà essere risolto entro le prossime due settimane.