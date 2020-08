Resta caldo il tema scuola, con il direttore Matteo Bassetti che resta critico sull’uso della mascherina a scuola, considerandola dannosa per i bimbi.

Mancano poco più di due settimane dal rientro a scuola degli studenti, eppure non sono pochi i dubbi che accompagnano il rientro degli alunni nelle aule scolastiche. Infatti l’ultimo polverone sulla scuola ai tempi del Coronavirus, lo alza Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

Sul proprio profilo Facebook, Bassetti ha pubblicato un documento ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e dell’Unicef sull’uso delle mascherine per bimbi nell’ambiente scolastico. Andiamo quindi a vedere il commento del direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, sul caldo argomento in vista della riapertura della scuola.

Scuola, per Bassetti la mascherina può far male ai bimbi: il commento

Dopo aver pubblicato i due documenti di Unicef e Organizzazione Mondiale, Bassetti ha commentato il tutto affermando che la mascherina nei bambini potrebbe causare dei danni. Infatti il direttore, basandosi sull’esperienza di utilizzo, Bassetti afferma la capacità cardio-polmonare la mascherina può portare ai bimbi. Bassetti ha riportato le varie difficoltà, come: “Senso di calore, irritazione, difficoltà respiratorie, fastidio, difficoltà di concentrazione, distrazione e bassa accettazione della maschera stessa“.

Sul caldo tema, il direttore ha poi sostenuto che il suo post è diretto a tutti gli “ignoranti (nel senso etimologico del termine) che non studiano, non leggono, ma blaterano, criticano e denunciano”, per questo ha condiviso i documenti ufficiali di Oms e Unicef.

Inoltre l’infettivologo ha lanciato una curiosa indiscrezione. Infatti stando alle sue parole, la mascherina ha ridotto la capacità cardio-polmonare anche negli adulti, specialmente durante gli sforzi. Un attacco pesante quello di Bassetti, rivolto specialmente a coloro che spesso esprimono la propria opinione senza informarsi.

