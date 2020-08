Salvini a Benevento senza mascherina: provvedimenti in arrivo per il leader della Lega. Come riferito dal sindaco Clemente Mastella, infatti, il politico e i suoi sostenitori saranno multati per non aver rispettato le norme anti Covid-19.

Giorni di campagna elettorale in Campania quest’oggi per Matteo Salvini, con non pochi problemi per il leader della Lega. Non solo le fortissime contestazioni a Cava de’ Tirreni, con momenti di tensione e cariche di alleggerimento, per il politico ora subentrano infatti anche problemi legislativi.

Salvini, multa in arrivo da Benevento

Il motivo? Il mancato utilizzo della mascherina per Salvini. Malgrado l’inevitabile assembramento creatosi, e il nuovo decreto governativo, il 47enne milanese ha presenziato e si è pronunciato senza tutele sanitarie.

Un’azione su cui le Istituzioni locali non passeranno sopra, come ha già annunciato il sindaco Clemente Mastella. “Matteo Salvini sarà multato per non aver indossato la mascherina nell’incontro avuto ieri in città”, ha riferito il primo cittadino beneventano.

La guida cittadina ha inoltre precisato che: “Si è trattato di un comportamento assolutamente contrario alla normativa che impone la mascherina dalle 18.00 in poi”. Ora è ‘caccia’ anche a coloro che hanno affiancato Salvini.

La polizia municipale, sempre incarico del sindaco Mastella e aiutandosi con le foto e le immagini reperibili anche in rete, ha avviato l’identificazione di tutti coloro che si sono raggruppati intorno a Salvini sempre senza usare la mascherina. Anche per loro, ovviamente, ci sarà la sanzione.

