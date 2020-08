Questa mattina, gli utenti della Playstation hanno avuto una brutta sorpresa. Il PSN è in down e molte persone stanno riscontrando l’avviso di errore. Ecco cosa sta succedendo

Una pessima notizia per tutti gli appassionati di Playstation e del multiplayer. Da questa mattina, il PSN è in down. Tantissime le segnalazioni da parte di utenti in tutto il mondo, che non hanno potuto accedere al servizio per giocare online con altre persone.

Apparentemente, i server della Sony stanno avendo diversi problemi, che hanno costretto la chiusura del Playstation Network per diverse ore. Già dalle 10 di questa mattina, il servizio Down Detector UK ha contato oltre 2mila segnalazioni a riguardo. In questo momento, si parla di numeri ancor più alti. Alcuni videogiochi – tra cui Fortnite – risultano quindi ingiocabili in questi minuti, a causa dell’impossibilità di accedere online.

PSN Down, il comunicato del supporto PlayStation: “Stiamo cercando di risolvere il problema”

Non si è fatta attendere la risposta da parte dell’area supporto di PlayStation. Il PSN Down ha mandato in tilt tutti i server questa mattina, facendo piombare gli utenti su internet per capire di cosa si stesse trattando. Poco fa, tramite l’account Twitter ufficiale, è arrivata la risposta da parte della Sony. “In questo momento, tanti utenti stanno avendo difficoltà nell’accedere online. Stiamo lavorando per risolvere il problema al più presto“ il contenuto del tweet.

Tante le ipotesi sul motivo che ha mandato in down il PSN, ma non c’è una risposta ufficiale. Molto probabilmente, si è trattato di un sovraccarico a causa del rientro dalle vacanze estive, che ha portato tantissimi giocatori ad accedere online per giocare ai videogiochi. Entro qualche ora, comunque, tutto dovrebbe tornare nella norma.

