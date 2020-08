Playstation Plus, i giochi gratis di settembre sono appena stati annunciati dalla casa nipponica con un comunicato ufficiale.

Anche questa volta le speculazioni per i giochi gratis del mese di PlayStation Plus sono terminate con un annuncio ufficiale. Con una fotografia sul proprio account Twitter ufficiale, infatti, Sony ha spiegato a tutti quali saranno i soliti due giochi che verranno regalati nel mese di settembre. Per chi paga l’abbonamento al PlayStation Plus o chi si abbonerà nei prossimi giorni, i giochi messi a disposizione saranno gratis per il download per tutto il mese di settembre. Fatto ciò, i due giochi in questione rimarranno nella propria libreria per sempre, potendo così rigiocarli in futuro, o giocarli più in là, quando i giochi del momento saranno stati completati. I due videogames che Sony pubblicherà gratuitamente a settembre sono PUGB e Street Fighter V. Due videogiochi molto interessanti, che senza dubbio rendono meno amaro il ritorno alla vita di sempre. Ricordate che avete pochi giorni per scaricare i giochi di agosto.

LEGGI ANCHE —> PSN Down, i server multiplayer sono offline: cosa sta succedendo

Playstation Plus, i giochi gratis di settembre sono stati annunciati

PUBG, la sigla di Players Unknown Battleground. Un gioco che mette i videogiocatori in un’enorme arena per un battle royal veloce e tattico. Mezzi, abitazioni, corazze, armi speciali: tutto il repertorio del genere più amato del momento è a completa disposizione dell’utente.

Street Fighter V. Ritorna una delle colonne portante dei picchiaduro per cabinati con l’ennesimo capitolo. I match saranno sempre più violenti e i giocatori potranno combattere sempre con più voglia di arrivare in alto. Ovviamente largo anche ai match online.

LEGGI ANCHE —-> Microsoft, Word presenta la nuova funzione: il testo si potrà dettare