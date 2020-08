Solo due gare nella notte degli NBA Playoffs. I Denver Nuggets vincono gara 5 e accorciano sul 3-2, allungo dei Los Angeles Clippers sui Dallas Mavericks.

Continuano gli NBA Playoffs, con le due gare del martedì notte tutte dedicate al tabellone della Western Conference. Infatti sono scesi in campo Utah Jazz-Denver Nuggets e Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers. Due match ricchi demeozione, con il primo che ha regalato un altro episodio del duello tra Donovan Mitchell e Jamaal Murray, mentre il secondo ha visto nuovamente in campo le superstar Kawhi Leonard e Luka Doncic. Andiamo quindi a rivivere le due partite del martedì notte.

Come abbiamo anticipato il primo match della serata di NBA Playoffs, ha visto in scena il quinto atto tra Utah Jazz e Denver Nuggets. Ancora una volta i grandi protagonisti dell’incontro sono stati Donovan Mitchell da una parte, autore di 30 punti, e Jamaal Murray dall’altra, autore di 42 punti con 8 rimbalzi ed altrettanti assist. Stavolta però a spuntarla sono i Denver Nuggets, che riescono a tenere viva la serie ed a forzare Gara 6.

NBA Playoffs, i Clippers vincono e vanno sul 3-2: ad un passo dalle semifinali

Dopo una Gara 3 in cui i Los Angeles Clippers si sono fatti rimontare ben 21 punti ai danni dei Dallas Mavericks e di Luka Doncic, la compagine losangelina non solo vince, ma domina contro i texani. Infatti stavolta coach Doc Rivers non permette distrazioni ai suoi, che allungano sul 3-2 nella serie grazie ai 32 punti di Kawhi Leonard, a cui si vanno ad aggiungere i 35 punti di Paul George. Ai Dallas Mavericks non bastano i 22 punti del solito Luka Doncic, troppo solo stavolta per poter impensierire i Clippers.

Stanotte, invece, scenderanno in campo tre partite. La prima vedrà i Milwaukee Bucks giocarsi il primo match point contro gli Orlando Magic per chiudere la serie. Mentre invece la seconda è in perfetto equilibrio, con Houston Rockets e Oklahoma City Thunder che hanno la serie in parità sul 2-2. Infine l’ultima vede protagonisti i Los Angeles Lakers, che hanno a disposizione il primo matc point per chiudere la serie con i Portland Trail Blazers.

L.P.

Per altre notizie di Sport, CLICCA QUI !