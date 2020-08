Dopo le speculazioni degli ultimi giorni su un possibile passaggio di consegne alla sorella, Kim Jong-un si è mostrato nuovamente in pubblico

Ultimi mesi decisamente complicati per il leader nordcoreano Kim Jong-un. Dopo la presunta morte in seguito al Covid-19, nei giorni scorsi si è parlato di un possibile passaggio di consegne alla sorella Kim Yo-jong. Ci ha pensato Kim stesso a smentire le ultime voci.

Stando a quanto riportato dall’agenzia ufficiale Kcna, infatti, il leader ha partecipato ad una “riunione allargata” del Politburo. Temi caldi della discussione l’emergenza Covid e l’arrivo del tifone Bavi. Sempre secondo quanto riferito da Kcna, Kim Jong-un avrebbe chiesto “misure attive” contro il virus, sottolineando carenze nella prevenzione della pandemia. Sul possibile arrivo del tifone, invece, il capo di governo nordcoreano ha chiesto più lavoro per evitare vittime.

Kim Jong-un, le richieste al Politburo: “Economia a rischio”

Tanti i temi trattati da Kim Jong-un durante la “riunione allargata” del Politburo. Il leader della Corea del Nord, dopo le ultime voci circa un passaggio di consegne alla sorella Kim Yo-jong, è tornato a far parlare di sé. Durante l’incontro, il Maresciallo ha fatto alcune richieste ben precise: più attenzione al Coronavirus e lavoro per evitare vittime, in vista dell’arrivo del tifone Bavi.

Ma non solo. La Corea del Nord, infatti, sta vivendo uno dei suoi periodi più duri a livello economico. Per effetto del Covid, inoltre, la situazione potrebbe anche peggiorare nelle prossime settimane. In questo senso, il leader nordcoreano ha chiesto misure attive per evitare di sprofondare.

