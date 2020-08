Influenza, spunta un grosso problema in vista dell’autunno e della domanda di vaccini anti-influenzali. Ovvero mancano il medicinale necessario per tutti gli italiani. A lanciare l’allarme è direttamente Federfarma.

Manca il vaccino. E non solo quello per il Covid-19. Federfarma, infatti, lancia l’allarme per l’antifluenzale in vista dell’autunno e del consiglio dato dalle Istituzioni nel vaccinarsi a fine estate. Perché proprio in virtù di questo giusto consiglio – evidenzia la federazione – la domanda aumenterà e non ci sarà medicinale sufficiente per tutti.

Influenza, Federfarma lancia l’allarme in vista dell’autunno

Precisamente si stima un incremento del 50% nei prossimi mesi, per un totale di oltre 1.2 milioni di vaccini. Un valore assolutamente non disponibile, adesso, nelle varie farmacie italiane. Ma al contempo vaccinarsi sarà fondamentale per evitare il panico e gestire i casi sospetti di coronavirus e agevolare le vari diagnosi, dunque ecco che scatta il punto di non ritorno.

Potrebbe interessarti anche —-> Covid, Capua: “Ecco come evitare la seconda ondata senza lockdown”

Sulla questione si è pronunciato anche Marco Cossolo, presidente di Federfarma: “Ciò significa che senza un canale parecchio diffuso e facilmente accessibile a tutti come una farmacia, molti cittadini non potrebbero vaccinarsi e dunque sarebbero sottoposto a un maggior rischio di contagi. E parliamo tra l’altro proprio della fascia attiva della popolazione”.

Intanto potranno essere direttamente i farmacisti a iniettare il vaccino. Federfarma, insieme a Fofi (Federazione ordini farmacisti italiania) e alla Fondazione Cannavò, sta promuovendo corsi medici offerti dall’Unione tecnica italiana farmacisti 2000 per tutti i farmacisti. Lo scopo è indirizzare quest’ultimi nel somministrare i vaccini ai cittadini che vi si recheranno in farmacia.

Leggi anche —-> Africa, storico annuncio dell’OMS: “Abbiamo sconfitto la polio”