Hong Kong, scattano ben 16 arresti per le proteste anti-Governo relative al 21 luglio 2019. Tra le tante persone fermate spuntano anche due figure di spicco relative alla politica nazionale.

Hong Kong, sono scattati ben 16 arresti per la maxi rivolta anti-governativa dello scorso 21 luglio del 2019. Tra questi figurano due persone di spicco: da una parte un parlamentare in carica, ovvero l’esponente del Partito democratico Lam Cheuk-ting, dall’altra anche deputato dello stesso partito di opposizione, Ted Hui.

Hong Kong, 16 arresti per le proteste del 21 luglio 2019

Ma quest’ultimo, più per quanto accaduto di recente, è stato arrestato per aver organizzato un’altra manifestazione nel giorno 6 luglio. Più di un anno fa in ogni caso ci fu l’ennesima protesta contro il Governo, e per i manifestanti ci fu una doppia sgradevole conseguenza.

Potrebbe interessarti anche —-> Kim Jong-un è tornato: il leader nordcoreano è riapparso in pubblico

Prima di questo verdetto, infatti, i soggetti furono già vittima di violenza nel giorno stesso del raduno. Perché circa cento persone, vestite di bianco e armate di spranghe e vari oggetti contundenti, aggredirono cittadini e giornalisti di ritorno dalle strade per far sentire la propria voce.

Ma ad essere arrestati adesso con pene severe, per assurdo, non sono stati i violenti di allora ma coloro che mossero critiche alle Istituzioni in maniera assolutamente pacifica e civile. Scenario che ha fatto inevitabilmente aumentare la tensione nella città asiatica, con la polizia locale accusata di collusione con i picchiatori ritenuti al servizio di Pechino.

Leggi anche —-> Erdogan, duro attacco ad Atene: “Altri errori? Saranno la vostra rovina”