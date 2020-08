Giostraio di 28enne muore fulminato: dramma terribile questa mattina a Bergamo. Il ragazzo, proveniente da Milano, era giunto in città appena per aiutare dei parenti che si occupavano di un parco giochi. Ecco poi cosa è successo.

Bergamo choc: morte terribile per un giostraio di appena 28 anni stroncato quest’oggi attorno alle 13.00. Come riporta l’ANSA, l’uomo è stato fulminato da una scarica terribile da 380 volt mentre collegava la propria roulette alla cabina dell’elettricità pubblica.

Giostraio morto fulminato a Bergamo

Il dramma si è consumato in un parco giochi a Ghisalba, nella Bassa bergamasca, allestito da appena un mese. Si è trattato di un tristissimo destino per il 28enne giunto in città da Milano nella mattinata. Il ragazzo, infatti, viveva a Mano ed era giunto nella mattinata in città per dare appena una mano ad alcuni parenti giostrai.

Ma poco dopo l’arrivo sul posto e l’inizio della giornata lavorativa, ecco che si è verificato il dramma. Inutili i soccorsi del 118: purtroppo è morto sul colpo. Le Forze dell’ordine ora indagano su quanto accaduto al fine di ricostruire minuziosamente i fatti. L’intento è capire se si sia trattato di fatalità o se vi era qualche problema tecnico all’impianto o nel mezzo.

