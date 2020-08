Georgina Rodriguez nelle profondità del mare. La compagna di Cristiano Ronaldo ha pubblicato su Instagram un video che la ritrae in tutta la sua bellezza.

Una coreografia subacquea in piena regola, tra capriole, cuori ed evoluzioni degne di una sirena. Georgina Rodriguez ha incantato i suoi numerosissimi fan con un video su Instagram in cui, munita di bikini bianco e occhialini, mette in mostra le sue curve nelle profondità del mare. Il video ha ovviamente riscosso grandissimo successo, con le visualizzazioni che hanno rapidamente superato quota sette milioni.

Georgina Rodriguez, Lady Ronaldo incanta i suoi follower

Visualizza questo post su Instagram 🧜🏽‍♀️ Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 25 Ago 2020 alle ore 4:51 PDT

La lunga vacanza in giro per il Mediterraneo con Cristiano Ronaldo e famiglia, a bordo del loro lussuosissimo yacht privato, ha regalato numerosi scatti sexy che per la gioia dei fan. Dalle immersioni alle foto a bordo, non solo foto delle sue curve strepitose ma anche momenti di tenerezza nell’intimità della vita quotidiana con la famiglia.

