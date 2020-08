Tensione tra la Turchia e la Grecia. Erdogan ha minacciato Atene, non farà alcuna concessione. Francia, Italia, Grecia e Cipro hanno dato il via alle esercitazioni

Cresce la tensione tra la Turchia e la Grecia. Come riportato da La Repubblica, il presidente turco Recep Rayyip Erdogan ha parlato poco fa durante una commemorazione a Malazgirt, riferendosi proprio ad Atene. “Non scenderemo ad alcun compromesso, faremo tutto ciò che serve per riprenderci ciò che è nostro” ha dichiarato il leader turco, aggiungendo: “Se Atene farà errori, sarà la sua rovina“.

Venti di guerra nel mar Mediterraneo. Sale la paura anche in Europa, dove sono partite le prime esercitazioni. Proprio ieri, il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas aveva detto la sua a riguardo. “Situazione molto a rischio, una piccola scintilla potrebbe portare ad un’autentica catastrofe“. Ha poi aggiunto come sia quantomai necessario un segnale di distensione, per evitare il peggio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Kim Jong-un è tornato: il leader nordcoreano è riapparso in pubblico

Erdogan, l’attacco ad Atene: partite le esercitazioni nel Mediterraneo

Situazione sempre più preoccupante quella tra la Turchia e la Grecia. L’attacco rivolto ad Atene da parte di Erdogan non ha fatto altro che gettare ulteriore benzina sul fuoco. A sud di Cipro intanto – riporta La Repubblica – sono partite le prime esercitazioni congiunte di Italia, Francia, Grecia e Cipro. Il ministro della Difesa greco Nikos Panagiotopoulos lo ha confermato tramite una nota rilasciata sul portale web Ekhatimerini.

Si dovrebbe andare avanti fino al prossimo 28 agosto nel Mediterraneo orientale, dove nelle ultime settimane ci sono state forti tensioni tra Ankara ed Atene. L’obiettivo è quello di arrivare ad una rapida de-escalation delle tensioni. Il tema sarà affrontato anche oggi e domani a Berlino, nel corso di una riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea. Pare che la Grecia sia pronta a chiedere sanzioni contro la Turchia.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Strage di Srebrenica, processo d’appello per Ratko Mladic