Rimini, un dito medio nel manifesto funebre di una 84enne deceduta nei giorni scorsi fa discutere. Ma la famiglia conferma che non è un fake

Rimini, nonna Irma muore e la famiglia fa affiggere il manifesto funebre per annunciare i funerali. Fin qui nulla di strrano se non fosse per la foto che lo accompagna. C’è la donna, ben conosciuta nel paese di Spadarolo. E c’è un dito medio alzato che spunta dalla sua mano, mnetre sorride.

Una scena che poteva rimanere circoscritta se non fosse che è stata rilanciata dalla pagina Facebook “I Matti di Rimini”. E così in poco tempo la signora è diventata l’idolo del web anche se molti credevano ad un fotomontaggio oppure all’ennesima fake new.

A togliere ogni dubbio hanno pensato i parenti della donna spiegando che la signora Irma è stata sempre così anche in vita. Era una persona giocosa e gioviale, ha sempre camminato a testa alta freagandosene del giudizio degli altrie dicendo che ognuno doveva vivere in pace con la sua coscienza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, funerali in diretta streaming: l’ultimo abbraccio è virtuale

Dito medio sul manifesto funebre, arrivano le spiegazioni della figlia

La testimonianza più importante è arrivata da Daniela, primogenita della donna. Intervistata da ‘Il Resto del Carlino’ ha spiegatoche non è stata una precisa volontà della donna prima di morire, ma una scelta della famiglia. Sua madre “era una femminista ante litteram, aperta mentalmente e sempre pronta a reagire. Se osavi alzare le mani te le ridava, uomo o donna che fossi. Se il marito l’avesse tradita, l’avrebbe ripagato della stessa moneta. A noi figli ha sempre detto: ‘Non fatevi mettere i piedi in testa da nessuno'”.

Sulla scelta della famiglia il web si è diviso, ma sono in molti a lodare lo spirito goliardico della famiglia. Ora Irma è stata cremata e le sue ceneri riposeranno nel cimitero di Santa Maria in Cerreto. Ma la figlia ha già fatto sapere che fatto sapere che la stessa fotografia sarà posta anche in cima alla lapide funeraria.