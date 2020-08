Covid-19, la smentita di Briatore: “Mi sento bene, ho solo una prostatite”. Il manager italiano coglie tutti di sorpresa e rilascia le prime parole dopo il ricovero

La situazione di Flavio Briatore tiene banco dalla giornata di ieri. Il suo ricovero presso il San Raffaele di Milano per Covid-19 ha fatto esplodere una serie di voci incontrollate da parte di media e giornali. Dalle iniziali “condizioni serie” con cui era entrato nel nosocomio milanese, si era passati a “leggera febbre e sintomi di spossatezza” nel tardo pomeriggio, come riportato in un comunicato di Billionaire Life. A porre fine alle illazioni c’ha pensato il diretto interessato, contattato dal Corriere della Sera nella mattinata di oggi.

Briatore conferma: “Sto bene, sono stato ricoverato per una forte prostatite. Poi visto che ero in ospedale ho fatto anche il tampone per il Covid-19. A dir la verità ancora mi devono dare i risultati”.

Poi aggiunge: “Mi sento molto bene, ho solo pochi sintomi legati all’infiammazione alla prostata“. Quindi non è positivo al coronavirus?

“Può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna…“. Una sdrammatizzazione che lascia perplessi visto il tram tram a cui si era assistito nelle ultime ore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Flavio Briatore-Covid, è giallo: la verità di Daniela Santanché

Covid-19, le condizioni di Briatore: la conferma di Elisabetta Gregoraci

A gettare ulteriore acqua sul fuoco sulle condizioni di Flavio Briatore ci ha pensato anche la compagna (o presunta ex, ndr) Elisabetta Gregoraci. Dopo i numerosi messaggi ricevuti nelle ultime ore, la showgirl ha deciso di rispondere attraverso un post su Instagram.

“Vi ringrazio tantissimo per l’affetto e le attenzioni che avete dimostrato. Avete mandato tantissimi messaggi e chiamate a cui non sono riuscita a rispondere. Volevo solo dirvi che Flavio sta bene, ci siamo appena parlati. Il vostro affetto mi commuove sempre“.

Una conferma sullo stato di salute dell’ex manager di Formula 1 che dovrebbe lasciare tranquilli, nonostante le voci piovute da ogni parte da ieri mattina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Briatore positivo e ricoverato al San Raffaele: condizioni serie

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24