Covid-19, bollettino del 25 agosto: continua a salire il numero dei contagi rispetto ai dati registrati nella giornata di ieri.

Il Covid-19 non si arresta e conta, in tutto il mondo, oltre 23 milioni di contagi. Ma i numeri nel nostro Paese continuano ad essere bassi anche se ci sono dati in risalita.

I dati del Bollettino odierno registrati dalla Protezione Civile parlano di 1367 contagiati, 13 persone morte e 314 guariti nelle ultime 24 ore. Il numero dei contagi, rispetto alla giornata di ieri, è notevolmente aumentato, considerando che il dato di ieri riportava un totale di 878 nuovi casi. Il bollettino odierno parla anche delle terapie intensive (+3) e dei ricoveri (-3). Sono oltre 93.000 i tamponi effettuati.

Ciò che preoccupa di più, in tutto il Paese, è l’aumentare dei singoli focolai. Seppur i numeri risultano più bassi rispetto ad altri Paesi nel resto del mondo, la situazione va monitorata e con estrema attenzione. La risalita della curva dei contagi, infatti, nelle ultime settimane ha registrato numeri molto alti.

Covid-19, il bollettino del 26 agosto: la situazione delle singole Regioni

Il bollettino di oggi, i cui dati sono stati registrati dalla Protezione Civile, parla di 269 nuovi casi nella sola Regione Lombardia. La Regione Lazio, nelle ultime 24 ore, ha registrato un totale di 162 nuovi casi, mentre il Veneto ne ha registrati 147. Sono 120 i casi registrati in Emilia Romagna. In base ai dati registrati, il Piemonte conta 75 nuovi contagi.

