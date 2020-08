Covid-19, al via un grande esperimento naturale: riguarda la scuola. Gli epidemiologi cercano di capire il modo in cui i bambini diffondono il virus, in concomitanza con la riapertura delle scuole

Il mondo guarda con ansia alla riapertura delle scuole in vista di un aumento dei contagi di coronavirus. Diversi Paesi, tra cui l’Italia, si stanno preparando per il ritorno in aula a breve, tra misure di distanziamento e dispositivi di protezione individuale. Ancora non sembra esserci una linea guida specifica in grado di garantire i ragazzi e di conseguenza le loro famiglie. Questo nuovo inizio è come un grande esperimento per comprendere al meglio come i bambini possano veicolare il SarsCov2.

Proprio per questo, Tina Hartert , epidemiologa pediatrica presso il Vanderbilt University Medical Center negli Usa, sta conducendo una ricerca sul rischio di infezione degli adolescenti e sulla loro capacità di contagio.

L’esperimento dovrà anche capire se le misure prese finora, compresa la ventilazione nelle aule e i banchi singoli, possano essere una risposta efficace alla limitazione del virus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scuola, Bassetti: “Mascherina chirurgica può causare problemi ai bimbi”

Covid-19, al via un grande esperimento naturale: capire come la scuola può veicolare i contagi

Diversi studi sono già stati effettuati degli studi in materia durante il periodo del lockdown. Resta da capire ora con l’effettiva riapertura delle scuole se le previsioni verranno rispettate. Secondo la Hastert, i Paesi in cui si è già ricominciato ad andare in aula, come Germania e Israele, hanno fornito dei primi dati, ma ancora in piccola scala.

“Siamo fiduciosi di guardare l’intera letteratura nel fare affermazioni sul ruolo dei bambini nella trasmissione rispetto agli adulti“, dice la ricercatrice americana a capo dello studio finanziato dal National Institutes of Health.

Lo studio, noto come Human Epidemiology and Response to SARS-CoV-2, aiuterà anche a determinare quale percentuale di minori infettati dal virus sviluppa i sintomi della malattia. In più confronterà lo sviluppo della stessa tra coloro che già soffrono di asma o condizioni allergiche e quelli che non le hanno. Più di 1.900 famiglie in 12 città degli Stati Uniti sono state arruolate nello studio. Si spera di avere i primi risultati parziali all’inizio del 2021.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Capua: “Seconda ondata si può evitare con collaborazione”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24