Estate e musica sono da sempre un connubio perfetto. Ecco la classifica di Spotify sulle canzoni più ascoltate da giugno ad oggi, sia in Italia che nel mondo

A poche settimane dalla fine dell’estate, è tempo di bilanci. Uno degli elementi che più caratterizza la stagione più calda dell’anno è la musica, che viene suonata in ogni spiaggia e ad ogni evento. In questo senso, Spotify ha costruito un vero e proprio impero, grazie allo streaming illimitato.

Pochi giorni fa, la piattaforma ha fornito una classifica delle canzoni più ascoltate dal 1 giugno al 15 agosto, sia in Italia che in tutto il mondo. Partendo dal nostro Paese, con ben 37 milioni di ascolti è “Mediterranea” di Irama la canzone più ascoltata. Segue “M’ Manc”, vera e propria hit radiofonica del duo Geolier-Sfera Ebbasta. Solamente terzi Alessandra Amoroso e i Boomdabash, con il loro tormentone “Karaoke”.

Classifica Spotify, Rockstar di DaBaby la canzone più ascoltata dell’estate

Passando invece alla classifica di Spotify globale, le sorprese per quest’estate sono ben poche. Al primo posto si piazza – con ben 380 milioni di ascolti – “Rockstar” dei rapper DaBaby e Roddy Ricch. Segue “Blinding Lights” del cantante canadese The Weeknd con 340 milioni di stream, nonostante sia uscita ormai nel novembre dello scorso anno. Ultimo gradino del podio per “Roses – Imanbek Remix” di SAINt JHN con più di 280 milioni di ascolti.

Rimane fuori dal podio “Savage Love” di Jason Derulo e dei Jawsh 685, nonostante l’incredibile trend raggiunto sul social network TikTok. Quinto posto per l’ex stella dei One Direction Harry Styles, che ha fatto ballare sulle note di “Watermelon Sugar”. Addirittura al sesto posto “Death bed (coffee for your head)” di Powfu e beabadoobee. Menzione d’onore per “Toosie Slide”, che garantisce al rapper canadese Drake per l’ennesima volta il posizionamento in top 10.

