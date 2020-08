Calciomercato Inter, Messi si avvicina: la conferma dell’ex agente. Josep Maria Minguella sostiene che potrebbe già esserci un accordo tra il fenomeno argentino e la società italiana

E’ il sogno dell’estate nerazzurra. Leo Messi ha comunicato che lascerà il Barcellona, come riportato dai media argentini nella giornata di ieri. Resta da capire se il club blaugrana accetterà la clausola per liberarlo a parametro zero o pretenderà la clausola rescissoria da 700 milioni di euro. Ovviamente la cifra è puramente simbolica e potrebbe essere abbattuta attraverso una trattativa serrata. Di certo le cifre dell’affare, anche solo per l’ingaggio, tagliano fuori la maggior parte dei club, rendendo l’acquisto un affare ristretto a pochi. Il cavillo da poter sfruttare riguarda la possibilità di Messi di riscattare il proprio cartellino comunicando alla dirigenza la volontà di andar via 10 giorni dopo la fine della stagione. Normalmente questa scadenza sarebbe il 10 giugno, ma quest’anno con le problematiche legate al Covid, le competizioni sono terminate ad agosto inoltrato. La sensazione è che a livello legale il fenomeno argentino possa far valere le proprie ragioni, aprendo il ventaglio alle ipotesi di mercato.

Inter, Psg e Manchester City sono spettatori interessati, convinti di poter concludere l’affare del secolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Messi ha comunicato di volersi svincolare

Calciomercato Inter, Messi si avvicina: la conferma dell’ex agente dell’argentino

Secondo l’ex agente di Leo Messi, Josep Maria Minguella, che aveva curato i suoi interessi ad inizio carriera al Barça, c’è una squadra sola dietro all’addio alla Spagna. Si tratta dell’Inter di Suning, pronta a portare in Italia il giocatore più forte del mondo. Le indiscrezioni rivelate da Massimo Moratti nei giorni scorsi sembrano trovare conferma e questa è l’ultima indiscrezione in tal senso.

“Per me ha già una squadra: l’Inter. – dice Minguella – In Italia pagano meno tasse e lì c’è anche Cristiano Ronaldo. E’ altresì vero che in Inghilterra ritroverebbe Guardiola al Manchester City, ma per me i nerazzurri sono favoriti in questa corsa“.

Un’iniezione di fiducia che potrebbe aver convinto anche Antonio Conte a restare a Milano, dopo il colloquio con Zang di ieri. La casa acquistata dal papà di Leo nel capoluogo lombardo può essere solo un altro indizio. Certo alla fine una serie di indizi fanno una prova. Basta aspettare pochi giorni e ne sapremo di più. Intanto i tifosi interisti sognano un Ronaldo bis.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Barcellona, caos Messi: il presidente si dimette, i tifosi sperano