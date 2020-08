Alluvione ad Afghanistan nelle prime ore del mattino: tante persone sono state colte di sorpresa mentre dormivano e il bilancio tra morti e dispersi è terribile.

Afghanistan choc, è infatti terribile il bilancio tra morti e scomparsi dopo una terribile alluvione avvenuta nella notte che ha devastato intere località. La calamità ha riguardato ben dieci province del Paese, provocando almeno 100 vittime in attesa di un nuovo aggiornamento delle prossime ore.

Alluvione ad Afghanistan, bilancio drammatico

Il più alto numero di deceduti è stato registrato a Charikar, nella capitale della provincia di Parwan vicino a Kabul. E’ successo tutto all’improvviso: prima la pioggia battente, poi un vero e proprio cataclisma con le acque che hanno travolto tantissime abitazioni e sepolto intere parti della città con fango e detriti.

“Tra i morti di Charikar ci sono molte donne e bambini”, ha riferito a malincuore il portavoce del governatore della regione. Ora tantissime famiglie sono in attesa di notizie per quanto riguarda cari o famigliari ancora non individuati. Come riferisce la stampa nazionale, la maggior parte delle persone sono state colte di sorpresa nel sonno poiché tutto è avvenuto alle prime ore del mattino.

