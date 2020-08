Poco prima di entrare al tribunale di Patti (Messina), il padre di Viviana Parisi Luigino si è scagliato contro le ricerche: “È stato tutto troppo superficiale”

Continua a far discutere il caso Viviana Parisi, dj drammaticamente scomparsa insieme a suo figlio Gioele. Dopo alcuni giorni di ricerche, il corpo della donna è stato rinvenuto nei boschi di Caronia. Lo scorso 19 agosto, poi, anche il piccolo Gioele è stato ritrovato a soli 300 metri di distanza dalla madre.

Pochi minuti fa, prima di entrare al tribunale di Patti – a Messina – il padre Luigino Parisi ha accusato i ricercatori. “Solo un giorno dopo la scomparsa di mia figlia, un drone ha ripreso il suo corpo” tuona il genitore della vittima: “La avrebbero dovuta trovare molto prima, è il loro dovere. Se ho 16mila fotogrammi, li guardo immediatamente“.

Viviana Parisi, il racconto dei vicini: “Non voglio che muori”

I vicini di casa di Viviana Parisi hanno fornito un racconto decisamente drammatico del periodo precedente alla scomparsa della dj e di suo figlio Gioele. Secondo quanto riportato da La Stampa, una mattina la donna avrebbe urlato: “Aiuto, non voglio che muori“. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma non per aiutare il bambino di 4 anni. Viviana era infatti molto spaventata per suo figlio, che in realtà era in ottime condizione.

Anche Daniele Mondello, marito della vittima, ha confessato diverse volte come Vivana temesse il Coronavirus. Secondo gli inquirenti, potrebbe essere proprio questo il motivo che ha spinto la dj a compiere il folle gesto. Questa mattina, intanto, una task force di esperti ha effettuato un sopralluogo nell’area in cui sono stati trovati i corpi delle due vittime.

