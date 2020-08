Terremoto Calabria, scossa di magnitudo 3.5 a Praia a mare, in provincia di Cosenza. Il sisma si è registrato nella notte, dopo dopo l’1

La terra continua a tremare in Italia. Un’altra scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 01.02 in Calabria. L’epicentro è stato riscontrato a Praia a mare, in provincia di Cosenza. La profondità dell’ipocentro è stimato a circa 292.3 Km.

Attualmente secondo quanto comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica non si registrano danni significativi a persone o cose. Il terremoto è stato però percepito nitidamente da tutti gli abitanti della zona, svegliati durante la notte.

Terremoto in Perù, scossa questa mattina al confine con l’Ecuador

Una tremenda scossa di terremoto si è registrata anche questa mattina in Sud America e più precisamente tra il Perù e l’Ecuador. Il sisma di magnitudo 5.5 è stato rilevato alle 7.18 (ora italiana), le 00,18 locali. L’epicentro è nella provincia di Talara della regione di Piura. A renderlo noto è stato l’Istituto geofisico del Perù.

Il punto di frattura è stato localizzato esattamente a 28 chilometri a Nord di Mancora. L’ipocentro si è verificato ad una profondità di 45 chilometri. I cittadini delle città di Sechura, Sullana e Paita, hanno avvertito chiaramente la scossa, così come gli abitanti della capitale Lima.

Per il momento non sono stati segnalati danni a persone o cose, anche se qualche crepa è stata riscontrata nelle palazzine più vecchie.

Il Perù ha subito tre diversi sismi nell’ultima settimana e ben 189 scosse nell’ultimo anno. La “Cintura di fuoco del Pacifico” catalizza l’85% dell’attività geofisica del nostro Pianeta.

