Si attende per domani la sentenza sulla strage di Christchurch in Nuova Zelanda. Brent Tarrant si è dichiarato colpevole di 50 omicidi e più di 40 feriti.

Si svolgerà domani l’udienza finale che deciderà le sorti di Brenton Tarrant. Si tratta del suprematista bianco autore della strage nella moschea di Christchurch in Nuova Zelanda. L’uomo uccise cinquantuno musulmani e provocò più di quaranta feriti con un’arma automatica. Il 29enne si è dichiarato colpevole davanti ai giudici di terrorismo e di 51 omicidi. Per questo sembra scontato che i giudici lo condaneranno all’ergastolo. La sentenza è attesa per domani. Tra i particolari più agghiaccianti della strage condotta dal suprematista bianco, c’è il fatto che Tarrant decise di filmare i primi diciassette minuti della sua sparatoria.

Strage di Christchurch, il primo ministro: “Uno dei giorni più bui della Nuova Zelanda”

Nel video lo si vede inoltre intonare, prima di iniziare a uccidere i fedeli dentro la moschea, un tradizionale canto di marcia dell’esercito inglese. Una volta entrato, Tarrant iniziò a sparare ai presenti. Prima uccise tre persone che si trovavano vicino all’ingresso, e poi si recò in una stanza più grande dove erano raccolti gli altri fedeli. Venne arrestato dalla polizia mezz’ora dopo l’attentato. La polizia per fermarlo fu costretta a speronare l’auto sulla quale stava scappando dalle forze dell’ordine. Gli inquirenti recuperano all’interno della moschea due fucili, due armi semiautomatiche e un’arma ad azionamento a leva. L’episodio fu una tragedia per la nazione, al punto che il primo ministro affermò che si fosse trattato di “uno dei giorni più bui della Nuova Zelanda”.

